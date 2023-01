Sanremo 2023 | i Colla Zio in gara con Non mi va | ecco di cosa parla

Leggi su spettacolo.eu

(Di martedì 17 gennaio 2023) Il collettivo musicale milanese deiZio sarà inal Festival dicon il brano Non mi va:diIl giovane collettivo musicale deiZio sarà inal Festival dicon il brano Non mi va. Dopo aver partecipato aGiovani con “Asfalto”, la band milanese è tra i sei progetti scelti per entrare a far parte del cast dei Big del Festival e si prepara a calcare il palco dell’Ariston. Il brano con cui si presentano in, Non mi va è un funk contemporaneo, colorato e fresco, un mix tra barre rappate e canto armonizzato in pieno stileZio.dei momenti di insicurezza che ciascuno di noi attraversa e in cui capita ...