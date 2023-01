Sanremo 2023 | Amadeus torna a parlare di Madame

Cambia il regolamento della finale del Festival di: l'ultima regola creata da Amadeus a poche settimane dal via. Manca sempre meno alla prima serata del Festival di. Eppure, c'è ancora il tempo di cambiare qualcosa nel ...Perchp Madame sarà anonostante sia indagata Amadeus dà la risposta ...Io la valuto come cantante e non anticipo le decisioni della magistratura”: Amadeus conferma la presenza della rapper Francesca Calearo alla 73esima edizione del Festival di Sanremo parlando durante ...Finalmente abbiamo le prime pagelle sulle canzoni di Sanremo 2023. Nella mattinata di lunedì 16 gennaio 2023 la stampa ha avuto modo di ascoltarle in anteprima. Quasi tutte le valutazioni concordano… ...