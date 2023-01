Sanremo 2023 | Amadeus torna a parlare del caso Madame | Sarebbe un gravissimo errore

Ormai manca davvero poco all'inizio del Festival di, eppure Amadeus e la Rai, dopo aver presentato i brani ufficiali alla stampa , stanno ancora mettendo a punto gli ultimi dettagli , facendo di tanto in tanto alcune sostanziali modifiche ...l'artista partecipa con "Due vite", scritto da lui stesso Mengoni con Davide Petrella e Davide Simonetta e prodotto da E. D. D. e Simonetta. "Due vite" è una canzone che parla di ...Per quest'anno Mediaset non depone le armi nella lotta all'auditel contro la Rai nella settimana di Sanremo 2023. Dopo 20 anni di armistizi fatti di palinsesti modificati per non oscurare ...Brani Sanremo 2023: testi delle canzoni dei Big in gara. 28 Big in gara e altrettanti brani inediti che si sfideranno per ottenere il podio [...] ...