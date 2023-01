Sanna Marin | adesione Finlandia alla Nato deve essere più veloce

Agenzia ANSA

Lo ha detto la premier finlandesedal World Economic Forum di Davos."Se l'Ucraina fosse un membro della Nato, non ci sarebbe una guerra ora - ha aggiunto - E in realtà dobbiamo anche ...E così anche la premier finlandese, che parla di sostegno a Kiev "anche per 15 anni". Ex comandante dei mercenari della Wagner fugge in Norvegia: "Uccidevano i detenuti russi arruolati" ... Davos: Sanna Marin, parlate della mia agenda, non di me Davos (Svizzera), 17 gen. (askanews) - 'Il processo dovrebbe essere più veloce. Finlandia e Svezia hanno tutti i requisiti quando si tratta ...L'Unione europea e ogni nazione democratica dovrebbe ripensare alla dipendenza dalla Cina e da altri Paesi autoritari. Lo ha detto la ...