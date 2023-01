Sanità | Avis Lombardia perde oltre 2 mln | ' Regione intervenga o sistema a rischio'

Leggi su iltempo

(Di martedì 17 gennaio 2023) Milano, 17 gen. (Adnkronos Salute) - Ledella"sono fortemente in difficoltà. Ilregionale associativo è in perdita di2 milioni di euro, una perdita coperta fino ad oggi dallelombarde che hanno utilizzato le loro risorse accantonate in 95 anni. Risorse sottratte all'attività statutaria dell'associazione e non destinate alla copertura dell'aumento dei costi sanitari che sono esclusivamente di competenza delpubblico". Oscar Bianchi, presidente regionale dell'Associazione volontari italiani sangue, lancia l'allarme oggi in conferenza stampa a Milano. C'è "forte preoccupazione circa la mancata sostenibilità dellombardo" avverte, rivolgendo un appello alla. "Messa in sicurezza del ...