Samu e Maddalena dopo i video di Capodanno ad Amici 22 | la punizione di Emanuel Lo

(Di martedì 17 gennaio 2023)Lorella Cuccarini che ha rimproverato duramente NDG, ancheLo ha voluto parlare con, regalandoci nuovi retroscena mandati in onda nel corso del daytime di22.Lo punisceilad22la notte diche ha visto coinvolti ben sei allievi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Gingergeneration.it

Dopo le forti parole di Lorella Cuccarini (che da mamma avrebbe appiccicato al muro NDG), anche Emanuel Lo ha convocato i suoi due allievi coinvolti nello scandalo,. Emanuel Lo ...Come è nato il caso della noce moscata I concorrenti al centro dell'attenzione e delle polemiche sono sei (Wax, Tommy Dali, NDG, Valeria Mancini,Svevi eSegreto). Secondo quanto ... Amici 22: Maddalena e Samu puniti da Emanuel Lo Samu e Maddalena dopo i video di Capodanno ad Amici 22: Emanuel Lo impone delle regole molto dure per entrambi, ecco quali.Come c’era da aspettarsi, il tanto discusso Capodanno gate ad Amici 22 non si è concluso con la scorsa puntata trasmessa domenica 15. Ci sono infatti ancora molti pesanti strascichi all’interno della ...