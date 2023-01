Samsung Galaxy Z Fold 4 | super sconto Amazon con spedizioni incluse

(Di martedì 17 gennaio 2023) ll nuovo e bellissimo4 5G (2022) rappresenta uno dei dispositivi con maggior versatilità in circolazione. Parliamo di un pieghevole due-in-uno, in grado di “trasformarsi” rapidamente sia in un tablet che in un telefono. Quest’oggi, martedì 17 gennaio, il colossomette a disposizione degli utenti undel 17%, con cui vi porterete a casa ilable al prezzo di soli 1.566,99 euro (invece di 1.879 euro di listino) nella versione italiana, con caricatore incluso e con due colori da scegliere: Phantom Black e Beige. Il prodotto è venduto e spedito dall’e-commerce stesso e, per i clienti Prime, la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi. All’interno della confezione troverete anche il caricabatterie da muro per una ricarica ...

Ascolta questo articolo Un paio di settimane fa,ha svelato il notebook entry levelBook2 Go che, su base ARM, era animato dal chipset Snapdragon 7c+ Gen 3. La versione uscita in quell'occasione si affidava solo al Wi - Fi e aveva la ...Electronics ha presentato il suo ultimo sensore di immagine da 200 MP che molto probabilmente debutterà sui nuoviS23 : si tratta di ISOCELL HP2, che utilizza 200 milioni di pixel da 0,... Galaxy S22 Ultra in offerta, il prezzo è ottimo: sconto mai visto prima Maxi sconto di 230 euro disponibile ancora per poco sul Samsung Galaxy S22 5G: lo puoi prendere anche a rate. Stare dietro alle offerte di Amazon non è facile, un po’ perché non sono eterne (per usare ...Samsung ha avviato la produzione di massa del nuovo sensore ISOCELL HP2 da 200 megapixel che verrà probabilmente usato nel Galaxy S23 ultra.