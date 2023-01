Sampdoria | le pagelle di CM | Gabbiadini e Duricic non fanno paura

Samp News 24

Commenta per primo Empoli -1 - 0 Vicario 7 : dopo un primo tempo da spettatore, si esalta nel finale con tre interventi provvidenziali che salvano, ancora una volta, il risultato. Ebuhei 7 : gira in porta da ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 18ª giornata di Serie A 2022/23:Empoli -Ledei protagonisti del match tra Empoli e, valido per la 18ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Vicario FLOP: GabbiadiniEMPOLI (4 - 3 - 1 - 2): ... Pagelle Empoli Sampdoria: VAR e Santoro rovinano tutto Lunedì 16 gennaio termina la 18^ giornata di Serie A. L’ultimo posticipo vede in campo Empoli e Sampdoria. Orario di Empoli-Sampdoria e dove vederla in tv o in streaming La partita Empoli-Sampdoria si ...Dopo nove minuti di recupero l'Empoli batte la Sampdoria 1-0 con la rete di Ebuehi in avvio di ripresa. I blucerchiati avevano anche trovato il pareggio con Colley, poi annullato dal Var ...