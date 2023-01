Salvatore Giuffrida | morto a 60 anni il direttore generale del San Martino di Genova | «Malore improvviso»

La Repubblica

Loano. Si terranno a Loano, nella chiesa di San Giovanni Battista, i funerali del noto dirigente sanitario, che si è spento nella notte a soli 59 anni per un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo.' Profondamente rattristati della notizia della sua scomparsa esprimiamo le più sentite condoglianze e tutta la nostra vicinanza alla famiglia del compianto Direttore'. Lo scrive in una nota la segreteria aziendale di Cisl Fp di Asl2 Savonese, che poi ricorda: ' Nella sua esperienza di Direttore Amministrativo dell'Asl 2 Savonese abbiamo avuto ... E' morto Salvatore Giuffrida, direttore generale dell'ospedale Policlinico San Martino di Genova E' venuto a mancare nelle scorse ore a causa di un malore Salvatore Giuffrida, direttore generale dell'ospedale policlinico San Martino di Genova. La triste notizia… Leggi ...Si è spento a 59 anni il direttore generale del Policlinico San Martino di Genova Salvatore Giuffrida, tra i messaggi di cordoglio sono arrivati anche quelli da parte degli esponenti dei sindacati lig ...