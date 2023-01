Salute | vacanze in montagna per 100mila anziani | 1 su 10 rischia di farsi male

(Di martedì 17 gennaio 2023) Roma, 17 gen. (Adnkronos) - Aria buona, freddo secco, panorami mozzafiato, pace e silenzio. Con queste motivazioni oltrein Italia, ogni anno, scelgono di fare gite ed escursioni in. Una scelta promossa dai geriatri. Attenzione, però: "Tra gliche vanno regolarmente inben 1 su 10 ha un evento avverso, che può essere una caduta, un malore o un incidente", avverte Franco Finelli, past president della Commissione centrale medica del Cai, il Club alpino italiano. Per scongiurare il rischio di, arriva "il decalogo per escursionisti seniores, frutto della collaborazione tra Cai e la Società italiana di gerontologia e geriatria, che sostiene con entusiasmo questa iniziativa - spiega Andrea Ungar, ...

La Provincia di Cremona e Crema

... letteralmente 'bagno nella foresta', è una delle più grandi tendenze dellebenessere degli ... Un'esperienza unica, che ha benefici sorprendenti sullae sul benessere. Bastano infatti ......1%) , mobili, articoli e servizi per la casa (+6,6%), servizi sanitari e spese per la(+0,1%)... si nota innanzitutto come ci siano stati aumenti generalizzati in coincidenza con le... Anziani: vacanze in montagna per oltre 100mila, ma 1 su 10 rischia ... Roma, 17 gen. (Adnkronos Salute) - Aria buona, freddo secco, panorami mozzafiato, pace e silenzio. Con queste motivazioni oltre 100mila anziani in ...