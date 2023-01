Salerno | giovane straniera muore investita da un’auto

Leggi su anteprima24

(Di martedì 17 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– Una ragazza di 27 anni è statae uccisa mentre attraversava la strada in via Stanislao Lista, la strada che costeggia il teatro municipale Giuseppe Verdi. Sul posto i mezzi di emergenza dell’Humanitas ed i carabinieri del Norm con il comandante Manlio Malaspina che stanno effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. La, Z.A. originaria del Kazakistan, è statada una Peugeot 308. La strada è stata chiusa al traffico per consentire il lavoro delle forze dell’ordine e in attesa che arrivi il medico legale per poter rimuovere la salma. Il conducente dell’auto è stato sottoposto ad alcol test. L'articolo proviene da Anteprima24.it.