Salernitana | vicino un difensore dalla Samp

(Di martedì 17 gennaio 2023) Lalavora non solo per l'allenatore, ma anche per la difesa: secondo Sky Sport, è sempre piùOmar Colley,...

Sport Fanpage

Salerno . Manca l'ufficialità ma Leonardo Semplici è ad un passo dal diventare il nuovo allenatore della. La notizia in questi minuti ha trovato diverse conferme, anche se dagli ambienti societari emerge la volontà di vagliare ancora anche altri profili. L'ex allenatore di Spal e Cagliari in ...Una nota della società che gestisce la strutturaricorda che il Port Village di Marina ... Bisognerà invece attendere ancora un po' per il completamento delaeroporto di Pontecagnano, ... Calciomercato, ultime news in diretta: Depay-Inter non decolla ... Sembrava essere a un passo dalla Salernitana, la trattativa che portava all'ex Sampdoria Roberto D'Aversa però si è complicato. I dettagli."C'è Leonardo Semplici in pole per la panchina della Salernitana: l'ex allenatore di Cagliari e SPAL sarebbe sempre più vicino al sì alla società di Iervolino dopo i contatti di oggi con Roberto D'Ave ...