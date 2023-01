Salernitana | Semplici in pole position per la panchina

(Di martedì 17 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Leonardopotrebbe, a breve, diventare il nuovo allenatore della. Al momento l’ex tecnico della Spal e del Cagliari è inper subentrare a Davide Nicola, esonerato dopo l’8-2 incassato contro l’Atalanta. I contatti trae la società campana sono costanti e non è da escludere che entro la serata possa arrivare la fumata bianca. Ufficialmente lastarebbe valutando anche altri profili ma, salvo sorprese, la scelta dovrebbe ricadere su. Nella giornata di ieri erano stati sondati anche Beppe Iachini e Roberto D’Aversa ma le parti non hanno raggiunto l’intesa sulla durata del contratto. Oggi, intanto, la seduta di allenamento dellaè stata ...

