Salernitana | occhio a questo nome per il dopo Nicola

TUTTO mercato WEB

... è composto da Lee Congerton (direttore tecnico conallo sviluppo internazionale) e Tony D'... E non va nemmeno dimenticato Boga , protagonista nelle ultime due sfide con Bologna e. L'...... con un calendario sulla carta favorevole con partite contro avversarie come Verona,e ... Ciò che più è saltato all'contro lo Spezia è stata la difficoltà avuta dalla squadra di ... Nicola-Salernitana, è finita. D'Aversa in pole per la panchina granata. Occhio a Di Francesco Il nuovo infortunio di Immobile spinge la Lazio a continuare la ricerca di un attaccante che completi il reparto. Secondo il Corriere dello Sport il nome è quello di Bonazzoli della Salernitana che pi ...Salernitana: salta Nicola, occhio a De Sanctis. I tifosi della Salernitana, ieri, hanno affisso uno striscione al centro d’allenamento che recitava la parola “Vergognatevi”. I nomi per il post-Nicola.