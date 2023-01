Salernitana | Nicola è professionista serio ma perdere 8-2 è il segno di uno sbandamento grave

(Di martedì 17 gennaio 2023) L’esonero del tecnicoda parte dellaera ampiamente prevedibile dopo la disastrosa trasferta in quel di Bergamo. Certamente sul piano umano dispiace. Quell’aria eternamente agitata ispirava simpatia.è une può inoltre vantare a suo merito un vero e proprio miracolo: la salvezza dellanella scorsa stagione, quando nessuno avrebbe scommesso un soldo bucato. Il calcio si sa è però materia opinabile. E comunque vale il principio che è meglio prevenire che curare. Se da un lato la squadra granata ha conquistato sotto la guida diun bel gruzzolo di punti che ad oggi la mettono in tranquillità è anche vero che da qualche settimana si avvertono sonori scricchiolii. E proprio l’esperienza della incredibile ...

