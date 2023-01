Salernitana | le ultime sulla panchina | i nomi e la risposta di Benitez

(Di martedì 17 gennaio 2023) Lacontinua la ricerca al nuovo allenatore, il club ha ufficializzato il ribaltone dopo la brutta sconfitta in campionato contro l’Atalanta (8-2). L’esonero di Davide Nicola continua a scatenare discussioni, l’eroe dello scorso anno e della salvezza miracolosa è stato esonerato. La situazione in stagione non era così drammatica, lapuò vantare 9 punti di vantaggiozona rossa. In 18 partite ha conquistato 18 punti frutto di 4 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte. Nelle5 giornate di Serie A la squadra è stata sconfitta 4 volte e la decisione della società è stata quella del ribaltone. Il tecnico paga anche e soprattutto la pesantissima sconfitta 8-2 contro l’Atalanta. Foto di Paolo Magni / AnsaIl sostituto di Davide Nicola Il sogno dellaper la ...

FantaMaster

... anche se nelleore sarebbero salite le quotazioni anche di Leonardo Semplici. Quasi certamente, però, non sarà Benitez il prossimo allenatore della. Benitez, getty images Tutta la ...Calcio Napoli - Federico Fazio salterà napoli -per infortunio. Ecco il comunicato del club granata sulle condizioni del difensore ... se vuoi essere sempre aggiornato sullenotizie Calciomercato Salernitana: nuovo allenatore, idea Akè e novità Henry-Verdi Davide Nicola è stato esonerato e ora la Salernitana è a caccia di un nuovo allenatore. In queste ore sono diversi i profili sondati, eccoli tutti.Quello di Mohamed Fares è un nome che si sta ripetendo parecchio in queste ultime ore. L'ex Spal è attualmente in uscita dalla Lazio e sarebbe finito nel mirino del Sion ma ...