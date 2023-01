Salernitana | contatti anche con Di Francesco e Petkovic per la panchina

Leggi su calcionews24

Proseguono i casting per il nuovo tecnico della Salernitana dopo l'esonero di Davide Nicola. Ecco i nomi Proseguono i casting per il nuovo tecnico della Salernitana dopo l'esonero di Davide Nicola. Dopo D'Aversa e Semplici, secondo Sky Sport, ci sarebbero altri due nomi. Eusebio Di Francesco, infatti, sarebbe uno degli allenatori in pole per la panchina della Salernitana. Così come Paulo Sousa, che però in questo momento starebbe trattando con la Polonia per diventare nuovo ct.