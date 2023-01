Salernitana-Benitez | retroscena sullo spagnolo | offerta declinata

CalcioNapoli24

Di spalla spazio alla panchina: out Nicola,avrebbe rifiutato e ora il ballottaggio è tra D'Aversa e Iachini. Infine 'Raspadori lancia l'altro Napoli': il turnover azzurro con la ...Ecco quanto riferisce Sky Sport: " Lacambia: dopo la pesante sconfitta con l'Atalanta, ... Sondato anche Rafa, che però non ha dato disponibilità ". CalcioNapoli24.it è stato ... Clamoroso Salernitana, contattato Benitez! La risposta dell'ex Napoli Il calciomercato entra nel vivo in questa fredda settimana di gennaio. Cambiano tante panchine non solo in serie A ma anche in Serie B. Ancora novità sullo scambio Kessie – Brozovic e una grande frena ...La Salernitana volta pagina. Esonerato Nicola, dopo l'umiliante sconfitta con l'Atalanta, la corsa per la panchina vede in pole position Roberto D'Aversa, 47 anni, che centrò ...