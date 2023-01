(Di martedì 17 gennaio 2023) ROMA - Il direttore sportivo Waltercommenta le recenti dichiarazioni disecondo il quale ilnel calcio c'è sempre stato. " Questo è un discorso non certo di oggi. E' un ...

Corriere dello Sport

ROMA - Il direttore sportivo Waltercommenta le recenti dichiarazioni diBaggio secondo il quale il doping nel calcio c'è sempre stato. " Questo è un discorso non certo di oggi. E' un fatto inquietante che preoccupa ma è ...... GiuseppeWalter, direttore sportivo di Salernitana e Roma, è stato intervistato dopo le dichiarazioni diBaggio a Tv7 Triveneta riguardanti le sostanze dopanti usate negli ... Sabatini: “Dino Baggio sul doping Lasciamo in pace Vialli, ma è un fatto inquietante” Un argomento molto delicato nel mondo del calcio è quello del doping nel mondo del calcio: le confessioni di Sabatini dopo le ultime discussioni ...Il dirigente ed ex calciatore: “Moria di calciatori lunghissima, sospetti consistenti. Ci si accorge dopo dei danni Ci sono passato anche io quando avevo 18 o 20 anni, passavano i medici ti facevano ...