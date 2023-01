S Giovanni Rotondo | spara a un 23enne che è in pericolo di vita | arrestato un coetaneo

(Di martedì 17 gennaio 2023) Unè stato ferito con alcuni colpi di pistola al torace e all’addome durante un litigio ieri pomeriggio in un’abitazione di campagna a San, nel Foggiano . E’ in gravissime...

FoggiaToday

... come Armando Palmieri, ex presidente della Provincia e consigliere di Casalnuovo Monterotaro, Gaetano Cusenza , ex sindaco di Saned attuale consigliere comunale, Donato Masiello, ...Gli interventi eseguiti, tra gli altri nei Comuni di Foggia, Manfredonia, Cerignola, San, Lucera, Vieste, San Nicandro Garganico, Serracapriola e Cagnano Varano, hanno portato al ... Lite tra ragazzi finisce nel sangue a San Giovanni Rotondo: spari contro un 23enne, è gravissimo L'autore sarebbe già stato individuato. La sua posizione è ora al vaglio degli inquirenti. Sul caso indagano i carabinieri ...Il ragazzo che ha sparato sarebbe stato già individuato dai carabinieri e la sua posizione è al vaglio degli inquirenti ...