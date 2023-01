S Antonio | l’Arcivescovo benedice gli animali  in due aziende agricole di Carpiano e Bellinzago

Il Capoluogo

Qatargate,Panzeri si pente e collabora coi i giudici: arresto e confisca di un milione di ... Dopo'intervento, le figlie sono state trasferite all'ospedale di Gandía e successivamente sono ...'ex europarlamentarePanzeri, in carcere dall'inizio di dicembre per il grosso scandalo di corruzione al Parlamento Europeo, ha ammesso ... Tutti i Santi giorni, 17 gennaio: oggi si festeggia Sant’Antonio abate Antonio Conte vorrebbe che le cose in Inghilterra andassero come in Italia: “Per noi potrebbe essere molto, molto meglio” ...ROMA – Quasi una stalla su dieci (9%) è in una situazione così critica da portare alla cessazione dell’attività per l’esplosione dei costi con rischi per l’economia e l’occupazione ma anche ...