Rumenigge | Il Napoli sta guidando il campionato se continua cosi è complicato per tutti

(Di martedì 17 gennaio 2023) Karl-Heinz Rummenigge, ex calciatore, attuale membro del board Uefa, ha parlato a DAZN, durante "SuperTele", ecco cosa ha dichiarato: “L’Inter è l’unica squadra che può impensierire il. Ilstailcon 9 punti di vantaggio ma mancano ancora 20 partite. Se ilcosì diventaper, ma l’Inter secondo me è l’unica squadra che può essere pericolosa”.

Dopo la Roma, a dare filo da torcere alla Juve in quegli anni c'era il Napoli di Maradona. Oltre a ... Beppe Bergomi, Riccardo Ferri, Giuseppe Baresi, Lothar Matthaus, prima ancora, L'uomo ...