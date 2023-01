(Di martedì 17 gennaio 2023) Salta un’altra panchina a pochi mesi dallaWorld Cup 2023 e a sorpresaDavee annuncia il ritorno di, il ct che guidò i Wallabies alla conquista della finale iridata nel 2003. Torna, dunque,18il coachto poche settimane fa dall’Inghilterra.non aveva entusiasmato consulla panchina, ma va detto che nell’ultimo anno i Wallabies non avevano neanche deluso e, dunque, l’esonero è stato abbastanza un fulmine a ciel sereno. “e io pensiamo di poter essere campioni del mondo già quest’anno in Francia. E poi lui è uno che ai Mondiali sa sempre farsi valere. Per questo lo terremo con noi fino al 2027, qui ...

... si occuperà anche del movimento femminile che ha'ambizione di ...e un grande onore per me poter tornare a casa ine ... "È un grande colpo per ilaustraliano avere il miglior ......in Francia (8 settembre - 28 ottobre) la federazione... persa contro'Inghilterra. Da assistente allenatore del ct Jake White ... in, e di guidare i Wallabies nella Coppa del Mondo. ... Rugby: l’Australia esonera Rennie e richiama Eddie Jones dopo 18 anni