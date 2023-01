Rugby | Italia A | convocati i piloni D' Amico e Di Bartolomeo

(Di martedì 17 gennaio 2023) Roma, 17 gen. - (Adnkronos) - Lo staff tecnico dell''A' ha convocato iNiccolò D'(Transvecta Calvisano) e Tommaso Di(Petrarca Padova) in sostituzione dei pari ruolo Cherif Traorè e Muhamed Hasa, rispettivamente infortunato e rilasciato a Zebre Parma per l'attività del fine settimana, in vista dell'incontro contro la Romania 'A' di sabato 21 gennaio a Viadana. Sono stati inoltre rilasciati a Zebre Parma per l'incontro del fine settimana di Challenge Cup gli atleti Leonard Krumov e Marco Manfredi.

Roma - Lo staff tecnico dell'"A" ha convocato i piloni Niccolò D'Amico (Transvecta Calvisano) e Tommaso Di Bartolomeo (Petrarca Padova) in sostituzione dei pari ruolo Cherif Traorè e Muhamed Hasa, rispettivamente infortunato e rilasciato a Zebre Parma per l'attività del fine settimana, in vista dell'incontro contro la Romania 'A' di sabato 21 gennaio a Viadana. Sono stati inoltre rilasciati a Zebre Parma per l'incontro del fine settimana di Challenge Cup gli atleti Leonard Krumov e Marco Manfredi.