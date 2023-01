Rubli alla Lega | i pm non trovano nulla Si inceppa un’altra macchina del fango della sinistra

(Di martedì 17 gennaio 2023) Tira davvero un’ariaccia per i fan delle trame nere. Soprattutto per i supporter mediatici dell’argomento.Prima si è sgonfiata la panna montatalobby nera propalata da Fanpage.it con la complicità di Corrado Formigli etrasmissione Piazzapulita. Ora si sgonfia il caso dei. Con la richiesta di archiviazione da parteProcura di Milano., era tutta fuffa: la notizia sulla Veritàvicenda dedica ampio spazio, anche in prima pagina, il quotidiano La Verità, con un servizio di Giacomo Amadori. “Lo strombazzatissimo caso Metropol – scrive – ha partorito il. La presunta cricca di sei persone, tre italiani e tre russi, che a un tavolino dell’hotel ...

La Verità

