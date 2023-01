Rubli alla Lega | era tutta fuffa

(Di martedì 17 gennaio 2023) Il caso Metropol ha partorito il nulla. La Procura di Milano ha chiesto l’archiviazione dell’accusa di corruzione internazionale per la presunta cricca di sei persone, tre italiani e tre russi, che nell’hotel moscovita avrebbe trattato un enorme affare petrolifero. Lo strombazzatissimo caso Metropol ha partorito il nulla. La presunta cricca di sei persone, tre italiani e tre russi, che a un tavolino dell’hotel moscovita, il 18 ottobre del 2018, avrebbe trattato un gigantesco affare petrolifero per finanziare illmente ladi Matteo Salvini con ogni probabilità non sarà processata. Infatti ieri la Procura di Milano ha chiesto l’archiviazione dell’accusa di corruzione internazionale per tutti. Nel 2019 i media di mezzo mondo avevano pensato di avere in mano l’arma decisiva per affossare Salvini, appena uscito trionfatore dalle elezioni ...

Secolo d'Italia

... la contestazione 'non pare in concreto configurabile' in ordine 'residua possibilità di ... TAGSCONDIVIDI Facebook Twitter Articolo precedente Serie A - Empoli - Sampdoria: i momenti ...Le commissioni nette sono crescite del 6,2% a 614,8 miliardi dinell'intero anno. "L'anno 2022 ha messoprova la nostra resistenza e forza per resistere agli shock esterni , la capacità di ... Rubli alla Lega, i pm non trovano nulla. Si inceppa un'altra macchina del fango della sinistra Si sgonfia il caso dei rubli alla Lega. Con la richiesta di archiviazione da parte della Procura di Milano. Non ...Matteo Salvini sapeva del petrolio, non della tangente. Dopo tre anni la Procura di Milano chiede di archiviare l’indagine sui soldi russi alla Lega con trattative al Metropol di Mosca, operazione che ...