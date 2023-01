Royal Enfield Super Meteor 650 | una moto speciale

(Di martedì 17 gennaio 2023)650 arriva in Italia. Realizzata in tre varianti -Astral e Interstellar eTourer Celestial - e in sette colorazioni diverse, il modello sarà ...

inSella

Super Meteor 650 arriva in Italia. Realizzata in tre varianti - Super Meteor Astral e Interstellar e Super Meteor Tourer Celestial - e in sette colorazioni diverse, il modello sarà ...La nuovaSuper Meteor 650 è realizzata in tre varianti - Super Meteor Astral e Interstellar e Super Meteor Tourer Celestial - e in sette colorazioni diverse. La moto è disponibile in Italia a ... Royal Enfield Super Meteor 650, la cruiser nata per viaggiare - VIDEO Annuncio vendita Royal Enfield HNTR 350 (2022-23) nuova a Venezia - 9099460 - nella sezione Moto nuove di Moto.it ...La nostra analisi sui dati del mercato del nuovo: BMW leader ma di pochissimo su Benelli, mentre Honda perde quota. Ecco tutti i numeri ...