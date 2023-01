Rompe specchietto retrovisore dell’auto dei vigili e scappa

(Di martedì 17 gennaio 2023) . A Roma un uomo è stato fermato e denunciato per danneggiamento aggravato: mentre era in servizio, una pattuglia della polizia di Roma Capitale ha visto un uomo di 44 anni prendere a calci e pugni la vettura sulla quale gli agenti erano a bordo,ndo uno. Gli agenti hanno inseguito l’uomo che si era dato alla fuga, raggiungendolo a lungotevere in Augusta: fermato e denunciato per danneggiamento aggravato, considerati i danni arrecati all’auto di servizio. L'articolo proviene da Italia Sera.

