Roma | trovati due cadaveri in 24 ore | mistero sulle cause Indaga la Polizia

(Di martedì 17 gennaio 2023) Giallo a Spinaceto. Il corpo di un uomo di 40anni è stato trovato senza vita su una panchina del parco in via Troiani. È successo ieri mattina alle 7 e gli agenti dellasono intervenuti tempestivamente per avviare le indagini del caso e cercare di capire quali siano state ledel decesso. Sidel decesso Gli investigatori hanno accertato che non si tratta di un clochard. Sul fatto sono scattate indagini sia per risalire alla sua identità sia per dare risposte circa ledella morte. La salma del 40enne è a disposizione dell’Autorità giudiziaria che potrebbe proprio in queste ore aver già affidato l’incarico a un medico legale per stabilire ledel decesso. Al momento la morte dell’uomo è avvolta dal. Non ...