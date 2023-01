Roma sferzata dal maltempo | chiusi tutti gli accessi alle banchine del Tevere

(Di martedì 17 gennaio 2023)– A causa dele sulla base dell’informativa del Centro Funzionale Regionale che riporta un probabile innalzamento dei livelli idrici del fiume, la Protezione Civile diCapitale, per motivi di sicurezza, nelle prossime ore disporrà la chiusura deglinel tratto urbano del. A tutela delle persone, i responsabili delle eventuali manifestazioni temporanee e compagnie di navigazione dovranno sospendere ogni attività ricettiva e di imbarco dell’utenza. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diCittà Metropolitanailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la ...

Agenzia ANSA

