(Di martedì 17 gennaio 2023) Marashè il giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero in squadra . Un ottimo prospetto, pronto a dare tutto quando chiamato in causa, ma soprattutto un professionista esemplare. Mai una ...

gara valida per la diciottesima giornata di Serie A 2022/2023: Dybala è il migliore del match(3 - 4 - 2 - 1): Rui Patricio 6; Mancini 6.5, Smalling 6,6; Celik 6, Cristante 6.5, Bove ... Roma, Kumbulla promosso: Mourinho conta su di lui Calciomercato Roma, il Newcastle può far saltare il banco: contatti fitti, il ribaltone è dietro l'angolo. Nelle ultime uscite stagionali la Roma di José Mourinho ha ritrovato quella solidità difensiv ...Le pagelle e highlights di Roma - Fiorentina, gara valida per la diciottesima giornata di Serie A 2022/2023: Dybala è il migliore del match ...