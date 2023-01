Roma | ingaggio Dybala | clamorosa rivelazione

Calciomercato.com

... con il Torino che ha l'accordo con il giocatore e sta lavorando per chiudere quello con la. Complicata la cessione dell'olandese, pere richieste. Mourinho vorrebbe un difensore, in ...Alcune squadre come l'Atalanta stanno risalendo, o anche lacon Dybala, ex campione bianconero. In conclusione: 'Mi era piaciuto molto l'di Vlahovic, nonostante la situazione economica ... Roma, primi approcci per il rinnovo di Dybala: stipendio, clausola ... Calciomercato Roma, rinforzo di qualità e garanzia a prezzo stracciatissimo: il grande ritorno che accontenta tutti, gli ultimi aggiornamenti ...AS Roma – Si discute il rinnovo di Dybala - A.S. Roma - Continua a regalare grandi emozioni Paulo Dybala , calciatore dell’ AS Roma anche ieri prota... - Marione.net - La ControInformazione GialloRos ...