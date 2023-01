Roma | in questo posto il tuo occhio diventa un’opera d’arte

(Di martedì 17 gennaio 2023) Ale attività da fare non finiscono mai, dalle mostre alle escursioni e visite guidate, fino a farere il propriouna vera e propria opera. Come? Esiste unche si trova nel rione Campo Marzio, dove sarà possibile farlo. LEGGI ANCHE:– Shopping a, incentro commerciale resterai di stucco: ecco cosa si nasconde dentro L’: in cosa consiste La Galleria Iris è il luogo dove un sogno puòre realtà grazie ad una tecnologia all’avanguardia in grado di catturare ogni sfumatura dell’iride dettagliatamente e in pochi secondi. I clienti che hanno intenzione di farlo, dovranno farsi scattare una foto al ...

Roma Capitale

Casa Milan In casa rossonera è stata una settimana da incubo: la rimonta subita dalla, l'... Stefano Pioli sa bene che la sua squadra è pronta perappuntamento e che una vittoria in ...Anche perché, come scrive il corrispondente daJames Horowitz, anche per gli standard della ... "Messina Denaro era l'ultimo rimasto digruppo criminale, quello che ancora teneva viva la ... Raccolta differenziata più accessibile per persone con disabilità visiva Scopri online gli annunci di Dacia Sandero usate fino a 250000 km disponibili in Lazio a Roma e provincia. Cerca tra gli annunci di auto usate, km 0, nuove e veicoli commerciali su Quattroruote!(Tuttosport) Are è la difesa e il nome che in questo momento sta suscitando grande interesse ai bianconeri è quello di Chris Smalling, ancora alle prese con il rinnovo di contratto con la Roma.