Roma | donna investita da due auto | è grave

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 17 gennaio 2023) Ancora sangue sulle strade. Momenti di paura ieri sera per unadi 56 annida duein via di Casalbianco, all’incrocio con via Marco Simone, a Guidonia Montecelio. A seguito dell’impatto, la vittima è stata condotta in serie condizioni all’ospedale Pertini di. Bimbo di 10 anni scende dallo scuolabus e viene travolto da un’: è in gravi condizionida duea Guidonia Laè stataieri sera, intorno alle 22. Giunta sul posto l’ambulanza, la 56enne è stata poi condotta in codice rosso all’ospedale Pertini. A seguito del sinistro entrambi i conducenti dellesi sono fermati per prestare soccorso. Sul posto per i rilievi sono poi giunti i ...