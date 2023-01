Roma | arrestato per rapina sfugge al controllo e tenta la fuga dopo il processo | le ricerche e la nuova cattura | scene da film al Tribunale

(Di martedì 17 gennaio 2023)daieri aa Piazzale Clodio, sede delcapitolino. E’ qui che un ladro, processato per direttissimaessere statonella giornata di domenica, hato laper cercare di evitare il carcere. Ma il suotivo non è durata molto: il malvivente in breve tempo è stato individuato emente). Ladro scappailper direttissima aIn merito a quanto accaduto sono tuttora in corso accertamenti. Da quanto si apprende il ladro era finito in manette domenica scorsa: si tratta di uno straniero di 20 anni, con precedenti e senza permesso di soggiorno, pizzicato nel mercato rionale di ...

Gazzetta del Sud

" Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha firmato il decreto per il 41 bis al boss mafioso Matteo Messina Denaro,il 16 gennaio a Palermo. Lo rende noto il ministero. " foto ...Libero dal servizio sventa una rapina ai danni di un'anziana - I Carabinieri di Campagnano di, con l'ausilio di personale della Stazione di- Tomba di Nerone hannoun trentaquattrenne sudamericano, già noto alle forze dell'ordine, gravemente indiziato di rapina impropria. Libero dal servizio sventa una rapina ai danni di un'... La 35enne Martina Scialdone uccisa a colpi di pistola davanti a un ristorante, arrestato l'ex a Roma Scene da film ieri a Roma a Piazzale Clodio, sede del Tribunale capitolino. E’ qui che un ladro, processato per direttissima dopo essere stato arrestato nella giornata di domenica, ha tentato la fuga ...Condannato all'ergastolo per la strage di Capaci e per quella di via D'Amelio e per gli eccidi del 1993 a Roma, Firenze e Milano, è ritenuto il mandante anche dell'omicidio del piccolo Giuseppe Di ...