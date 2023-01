Roma | anziana si lancia dalla finestra e atterra su una 40enne | entrambe in codice rosso

Leggi su tpi

(Di martedì 17 gennaio 2023) Da anni soffriva di depressione, con diverse crisi culminate poi con il gesto estremo di ieri pomeriggio: un’donna di 82 anni, Rita C., residente nel quartiere Balduina di, ha aperto lae si èta nel vuoto. Èta su un’altra donna, che passava sotto casa sua per sbaglio, una romena classe 1981, Paula Nausica Cucu, che stava andando a lavoro.sono state portate in ospedale in, coscienti ma in gravi condizioni, con diverse fratture complesse. La signora Rita è stata trasferita al policlinico Gemelli, la giovane romena invece è stata portata all’ospedale San Carlo di Nancy. Diverse persone sono accorse sul posto per prestare aiuto in attesa dei soccorsi. C’è chi ha provato a confortare la donna più ...