Roma | anziana si getta dal terrazzo e cade addosso a giovane passante | gravi in ospedale

Virgilio Notizie

Dramma alla Balduina a. In via Friggeri un'si lancia dal terrazzo e va a finire addosso a una 42enne: entrambi ricoverate in gravi condizioni.si getta dal terrazzo e cade addosso a passante Poco prima ...Un'incidente insolito e tragico, quello verificatosi questa mattina a, nel quartiere nordoccidentale della Balduina: un'di 83 anni è precipitata dal terzo piano di un palazzo in via Friggeri, travolgendo una passante di 42 anni e ferendola in modo grave. I ... Roma, anziana precipita dal palazzo e cade su una passante: sono entrambe in gravi condizioni Dramma alla Balduina a Roma. In via Friggeri un'anziana si lancia dal terrazzo e va a finire addosso a una 42enne: entrambi ricoverate in ...Un'anziana donna di Roma si sarebbe buttata dal palazzo: ha colpito una passante ed entrambe ora sono ricoverate in gravi condizioni ...