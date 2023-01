Roma | al via il restauro de La caccia di Diana di Camassei

Agenzia Nova

...invece scoperto ieri sulla panchina di un parco inCaterina Troiani, a Spinaceto. Sui corpi non sono stati riscontrati segni di violenza. Sui due episodi indaga la polizia. "Ancora morti a...- Messina Denaro andrà in carcere: le sue condizioni di salute sono ritenute "compatibili" con ... a prescindere da eventuali problematiche sanitarie, perdella reclusione, della ristrettezza ... Roma: al vaglio soluzioni per il traffico attorno via Veneto, cambio soste e percorsi dei bus turistici Sessantatre anni, il cittadino egiziano è deceduto venerdì 13 gennaio al policlinico Umberto I di Roma. L'incidente stradale era avvenuto intorno alle 20:15 in via Tripoli. All'altezza di via ...Roma, 17 gen. (askanews) - Mentre la città di Luetzerath, nell'Ovest della Germania, è stata definitivamente sgomberata dalla polizia dopo anni ...