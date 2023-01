Rolls-Royce | i segreti del record | se il piacere è anche guidarla

Leggi su vanityfair

(Di martedì 17 gennaio 2023) Il brand inglese ha chiuso il 2022 con oltre seimila esemplari venduti, primato assoluto in 118 anni di storia. I motivi? Maggiore appeal sui giovani, la spinta di un SUV extralusso e sempre più proprietari pronti a mettersi al volante. Come abbiamo fatto noi, nella Baviera del sud, per goderci un viaggio che diventa un’esperienza