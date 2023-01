Rocca Priora | Colle di Fuori Sabato 21 Gennaio 2023 alle 16 | 30 nella Biblioteca “Giovanni Cena” si terrà un “Open Day Argento vivo”

(Di martedì 17 gennaio 2023) Cronache CittadineDI(L.V.) – In seguito al grande successo riscontrato lo scorso anno con il progetto L'articolodi2116,30” siun “Day” Cronache Cittadine.

CastelliNotizie.it

Calcio 2022 - 2023 Promozione Lazio Girone D Tabellino partitaRDP - Virtus Roma Squadra in casaRDP Squadra avversaria Virtus Roma Una sola partita al termine della quattordicesima giornata del Girone D del campionato Promozione ...De Rossi - Vis SubiacoRdP - Virtus Roma Atl. Lodigiani - Atl. Lariano Pro Cori - Sporting Ariccia Velletri - Colonna .c - entry > p" data - relocate data - relocate - - rule - index=". ... Rocca Priora – “Argento Vivo”, 21 gennaio presentazione del percorso artistico teatrale Sabato 21 gennaio, dalle 8 alle 17, a Rocca Priora sarà possibile accedere agli screening oncologici del dipartimento di prevenzione ASL Roma 6.Tempo di lettura < 1 minuti Clicca e condividi l'articoloIl percorso prevede seminari di: Musica – Teatro Narrazione – Giocoleria & Clowning – Alfabetizzazione digitale In seguito al grande successo r ...