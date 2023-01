Robocop Murray | un monumento contro l’arrendevolezza

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 17 gennaio 2023) Mezzo Zoppo. Le spalle curve, la smorfia addolorata, il pallore, il sudore che si raffredda nell’inferno estivo di Melbourne, col tetto chiuso a protezione dal sole. La fronte corrugata sotto il cappellino. Andyad un certo punto potrebbe vincere o perdere, e farebbe poca differenza. Per lui no, per chi lo guarda trasformare il tennis in un dramma fisico da più di un decennio sì. E’ ipnotico. Corre di qua e di là, col cronometro che quasi scocca la quinta ora di gioco. Con Berrettini a mezzo servizio – letteralmente – che fa da sponda ad unancheggiante.si avvia al super tiebreak del quinto set di uno Slam come un impiegato che raggiunge la fermata del tram, sempre la stessa da venti anni. Una routine di fatica e mentalità. Talento, tempismo, tocco, tattica, agilità, muscolatura: sì, tutto questo. Ma ...