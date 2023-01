RISULTATI | SIW Tuesday Night System Episode #89 17 01 2023

(Di martedì 17 gennaio 2023) Idella 89° puntata del nuovo Webshow della SIW (visibile sul Canale Youtube della SIW) andato in scena Martedì: -SIW Genesis TitleEl G (c) batte Vertigo e mantiene il Titolo-Swan batte Amara Jayde-8-Man Tag Team MatchAdriano, Darko, Rafael e Tempesta battono Marcus Valentine, Merak e Prima Instict (Ema Corsi & Marco Assenza)

The Shield Of Wrestling

SIW Tuesday Night System #89: antipasto della Superior Rumble con una sfida quattro contro quattro, El G affronta Vertigo per il Titolo Genesis.