Riordinare la memoria

(Di martedì 17 gennaio 2023) Di Vincenzo Calafiore 17 Gennaio 2023 Udine “ Quando le parole riescono a scardinare le grate della sofferenza quotidiana abbandonano i luoghi bui e profondi del “ rimosso “, consentendo così ai ricordi di emergere, con tutto il loro carico di emozioni e sensazioni che il tempo non ha mutato, ma semplicemente custodito! “ Vincenzo Calafiore Attorno a un’immagine, scriveva Italo Calvino nella sua lezione sulla visibilità, ne nascono delle altre ed è come se si formasse un campo di analogie, di simmetrie, di contrapposizioni. La scrittura poi cercherà l’equivalente dell’immagine visiva, in uno sviluppo tendenzialmente coerente, tendenzialmente, perché in realtà è una molteplicità di possibili che si connette tra sensazioni e pensiero, perché la somma di informazioni,, di esperienze, di valori solo potenzialmente si identifica in un mondo dato in blocco, senza un prima e un ...