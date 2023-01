Rinvio Napoli - Cremonese | arrivata la decisione definitiva

ilmattino.it

- Cremonese si giocherà regolarmente. Pochi minuti fa si è concluso il sopralluogo allo stadio Maradona che ha visto coinvolti anche i Vigili del Fuoco e ovviamente i dirigenti del. Nonostante le piogge intense e le raffiche di vento che stanno mettendo in ginocchio la città, è arrivato l'ok. La partita si disputerà, calcio d'inizio alle ore 21, coi tifosi che potranno ...Nessunquindi.- Cremonese, si gioca Lega calcio e autorità della città dihanno valutato l'ipotesi di rinviare la partita di Coppa Italia tra gli azzurri e la Cremonese dopo ... Napoli-Cremonese, si gioca alle 21: terminato sopralluogo dei vigili del fuoco, porte aperte Napoli-Cremonese, gara valevole per gli ottavi di Coppa Italia, si giocherà regolarmente alle 21:00 a porte aperte. Dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco è arrivato l'ok definitivo: Il maltempo di ...Causa maltempo in dubbio la gara di questa sera di Coppa Italia al Maradona: decisivo un sopralluogo con i Vigili del Fuoco ...