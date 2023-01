Ringiovanire le cellule con gli ultrasuoni a bassa frequenza | ' È possibile' - Esteri - quotidiano net

QUOTIDIANO NAZIONALE

Una scoperta fatta dagli scienziati della University of Texas Medical Branch, e ancora in fase di sperimentazione potrebbe invertire gli effetti del tempo ...L'RNA messaggero permette di istruire ledell'organismo a produrre collagene. I ricercatori hanno utilizzato 12 topolini, divisi in tre gruppi: alcuni, dopo essere stati esposti per 60 giorni ... Ringiovanire le cellule con gli ultrasuoni a bassa frequenza: "È possibile" Una scoperta fatta dagli scienziati della University of Texas Medical Branch, e ancora in fase di sperimentazione potrebbe invertire gli effetti del tempo sull'organismo ...Un team di scienziati è riuscito con l'epigenetica a invertire il processo di invecchiamento nei topi. Ora non ci resta che aspettare ...