Rifiuti Roma | l’assesora Alfonsi | “Il piano industriale Ama risponde alle esigenze della città”

(Di martedì 17 gennaio 2023) “Ildi Ama è un programma concreto di investimenti e di interventi in grado di imprimere una svolta importante alla politica deicittadina. Contribuirà a garantire una raccolta più efficiente, una maggiore attenzione al decoro urbano, un investimento su personale, mezzi e impianti, oltre che un forte potenziamentoraccolta differenziata. Che qualcuno possa considerare uno strumento, che per sua natura è uno strumento di programmazione, solo un elenco di promesse non realizzabili, la dice lunga sul perché negli anni precedenti diverse amministrazioni non abbiano avuto il coraggio di ragionare a lungo termine, ma si siano limitate a mettere toppe, a sfruttare discariche in via di esaurimento e a riempire di immondizia Tir e treni destinati agli impianti di mezza Europa. Il ...

ilmessaggero.it

"Non è adeguato - insiste Di Cola - non risponde a pieno agli impegni elettorali del Sindaco e del Piano deidello stesso Comune di. Un piano che non inciderà in maniera significativa ...... su queste basi nasce la collaborazione tra A MA- società in house che gestisce la raccolta, il trattamento e lo smaltimento deisolidi urbani nella Capitale - e Mipu, s ocietà italiana ... Rifiuti Roma, all'Eur il piazzale della stazione Enrico Fermi è una discarica. I residenti: «E' così da mesi, Il Piano di Ama non è affatto un documento slegato dalla realtà. Anzi, tutto il contrario, grazie all’avvenuta approvazione e partenza del piano rifiuti commissariale, agli interventi già realizzati ...La Cgil continua ad attaccare il sindaco di Roma Gualtieri, l’amministrazione pd capitolina e la gestione dei rifiuti in città. Ieri Ama, la municipalizzata dei rifiuti romana, ha presentato ...