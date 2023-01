WIRED Italia

...60% degli italiani più. Nonostante il calo del valore dei patrimoni finanziari dei miliardari italiani nel 2022, dopo il picco registrato nel 2021, il valore delle fortune dei super -...... Nuovo innesto tra i coach di The Voice Senior : Angelo e Angela deiche si uniscono ai riconfermati Gigi D'Alessio, Loredana Bertè e Clementino. Secondo la Clerici i... Ricchi e poveri, 5 numeri per spiegare come sono cresciute le disuguaglianze SAN MARTINO DI LUPARI - The Voice Senior, il programma di Rai 1 che sforna talenti musicali over 60, ha cominciato venerdì scorso la sua terza stagione con il record di ascolti ...La ricchezza nelle mani del 5% degli italiani più ricchi è superiore a quella dell'80% più povero. I dati dell’ultimo rapporto di Oxfam ...