Renault | un 2022 in chiaroscuro | meno vendite ma più margini Bene l’elettrificazione

(Di martedì 17 gennaio 2023) La Russia è il convitato di pietra nel bilancio del marchio. Nel 2021, comprese le attività nel paese contro il quale sono scattate le sanzioni dopo l’invasione dell’Ucraina disposta da Putin e dal quale il costruttore ha dovuto ritirarsi, la Losanga aveva consegnato a livello globale 1.751.089 veicoli, inclusi quelli commerciali leggeri. Nelsono stati 1.466.729 e non includono nemi volumi dei primi mesi in Russia: così epurati, per renderli paragonabili, i dati indicano una flessione rispetto all’anno precedente del 9,4% (altrimenti superiore al 15%). Il marchio francese resta ancora molto orientato sul vecchio continente, che vale il 57% del volumi complessivi, anche se è cresciuto in America Latina (+26% in Argentina e +30% in Messico, ad esempio), con il Brasile secondo paese al mondo come numero di consegne ...