Regolamento Napoli-Cremonese | cosa succede in caso di pareggio | Coppa Italia 2022 2023

(Di martedì 17 gennaio 2023) Il, dopo la strepitosa vittoria ottenuta in campionato contro la Juventus, vuole proseguire il proprio cammino anche in, dove negli ottavi di finale si ritrova ad affrontare laultima in classifica. La sfida testa-coda sulla carta appare scontata, ma i grigiorossi, sotto la guida del nuovo tecnico Davide Ballardini, sperano di iniziare un nuovo corso confezionando la sorpresa più inaspettata del torneo. Indial termine del novanta minuti regolamentari, le due squadre andrebbero a giocarsi il passaggio del turno ai tempi supplementari; qualora la parità persistesse, si andrebbe ai calci di rigore. SportFace.

Fanpage.it

Ilprevede che in caso di parità nei regolamentari anche in questo replay si procederà ... Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine COPPA ITALIA 21.00- Cremonese FA CUP ......della partita e tabellino L'arbitro Presentazione del match Probabili formazionidella ... ha agganciato al terzo posto la Juventus; sono però a dieci lunghezze dalla capolista, con ... Artisti di strada a Napoli, cambiano le regole. Un'app per prenotare ... Ola Solbakken ha debuttato con la maglia della Roma in occasione della sfida di ieri contro la Fiorentina, entrando al minuto... La Roma Femminile ha svolto la rifinitura al Centro Sportivo Giulio One ...In occasione della gara contro la Cremonese, in programma alle ore 21:00, la SSC Napoli invita tutti i tifosi ad anticipare l’orario di arrivo allo stadio.