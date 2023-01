Regionali | Berlusconi sfida l’astensionismo | «Chi non vota non è un buon italiano»

(Di martedì 17 gennaio 2023) Le elezionidella Lombardia e del Lazio hanno ridestato il senso di Silvioper la campagna elettorale. Solo ieri il leader di Forza Italia ha tenuto a battesimo la lista azzurra nella sua regione e oggi già torna a battere il ferro attraverso un’intervista a Canale 5, la rete ammiraglia dell’impero Mediaset. Nel mirino del Cavaliere i troppi italiani che da tempo disertano le urne. Pensa (e non a torto) che molti siano appartenuti in passato all’elettorato forzista e vorrebbe recuperarli. «è un fenomeno molto grave – esordisce, infatti -. Andare are non è solo un diritto ma anche un dovere. Chi nonnon è un». Quindi aggiunge: «Il cambiamento nella democrazia è possibile solo con il ...

Secolo d'Italia

